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Крупным планом

ПодкастЛюбимые новогодние фильмы! Выпуск от слушателей

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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают любимые фильмы для новогоднего просмотра и включают голосовые сообщения слушателей об их любимом новогоднем кино — от «Крепкого орешка» и «Один дома» до «Клауса» и «Оставленных».

Даулет Жанайдаров

Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

Новый год — единственный праздник, в котором нет противоречий, потому что он признается всеми. Это ночь, когда мы принадлежим самим себе.

Всеволод Коршунов

Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»

Действительно, это такой переходной момент с четко обозначенной границей во времени. И я, например, в качестве новогоднего смотрения люблю, скорее, грустные фильмы, наталкивающие на рефлексию и подведение итогов. Даже из «Иронии судьбы» я больше люблю вторую часть, где уже не просто предпраздничный переполох, а осознание последствий.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

А какой фильм вы пересматриваете каждый Новый год?

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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