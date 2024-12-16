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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают любимые фильмы для новогоднего просмотра и включают голосовые сообщения слушателей об их любимом новогоднем кино — от «Крепкого орешка» и «Один дома» до «Клауса» и «Оставленных».
Даулет Жанайдаров
Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Новый год — единственный праздник, в котором нет противоречий, потому что он признается всеми. Это ночь, когда мы принадлежим самим себе.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Действительно, это такой переходной момент с четко обозначенной границей во времени. И я, например, в качестве новогоднего смотрения люблю, скорее, грустные фильмы, наталкивающие на рефлексию и подведение итогов. Даже из «Иронии судьбы» я больше люблю вторую часть, где уже не просто предпраздничный переполох, а осознание последствий.
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А какой фильм вы пересматриваете каждый Новый год?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов