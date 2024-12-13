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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают психологический триллер «Еретик» с Хью Грантом, обаяние актера в необычном амплуа и смысловую специфику фильма.
Даулет Жанайдаров
Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Здесь срабатывает не зрительская вера в задумки режиссера, а вера в истории в широком смысле, в то, как они устроены. В то, что мир добр, чудо есть, кто-то может воскреснуть, а с нами произойти плохого не может. Сюда же уходят корни нашей вежливости: она построена на конвенциях о том, что если мы взаимно вежливы, то все будет хорошо и все будут добры друг к другу. Но фильм показывает, что вера может обманывать, люди могут обманывать друг друга.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Получается, фильм призывает нас к трезвому взгляду — и в религиозном плане, и не только. Но трезвость взгляда героини состоит в том, что она понимает рациональность всех аргументов героя, но все равно нуждается в вере. Ей нужно думать о ком-то и знать, что кто-то может подумать о ней в трудный момент.
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А вы уже оценили Хью Гранта в роли антагониста?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов