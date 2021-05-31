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«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.
В новом видеовыпуске ведущие разбирают сериал «Улицы разбитых фонарей» и объясняют, в чем состоит культовость милицейского процедурала и почему с годами он не утратил обаяния первых сезонов.
Артём Ремизов
Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»
«Улицы разбитых фонарей» во многом напоминают мне «Индиану Джонса». Весь сериал — маленькие приключения людей в одном условном городе. Каждая серия — новое дело и новая движуха. Из-за того, что в сезоне по 25 серий, ты проникаешься персонажами, и потом кажется, что сам с ними выезжаешь на дело. В 1990-е это вызывало такой приключенческий интерес.
Валерия Давыдова-Калашник
Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»
Есть социальные предпосылки такого интереса: наши герои все-таки ходят по знакомым зрителю петербургским улицам. И актуальная в те годы повестка в сериале тоже возникает. Например, в одной из серий Казанова натыкается на митинг, из-за которого не пройти к зданию, а в другой серии коллеги не могут даже набрать денег на обед — кризис.
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Кто ваш любимый герой в «Улицах разбитых фонарей»?
Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов