«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.

В новом видеовыпуске ведущие разбирают сериал «Улицы разбитых фонарей» и объясняют, в чем состоит культовость милицейского процедурала и почему с годами он не утратил обаяния первых сезонов.