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«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.
В новом выпуске ведущие разбирают сериал платформы Okko «Трасса» и объясняют, чем он превосходит стандартные детективы и почему этот мрачнейший проект стоит обязательно смотреть.
Артём Ремизов
Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»
Для меня «Трасса» оказалась сериалом, в котором до восьмой серии мы, как и главная героиня, вообще не понимаем, кто плохой, а кто хороший и кому можно доверять. И это целиком заслуга сильного сценария, которому в дополнение даже не нужны невероятные сеттинги или актерские работы. Это настоящие американские горки с одним но: мы все время движемся вниз через маленькие подъемчики. По-моему, это настоящая хтонь и очень темная материя, которая не просто подсвечивает худшее в героях, но и показывает, как оно передается по цепочке из страхов и алчности.
Валерия Давыдова-Калашник
Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»
История действительно развивается очень самобытно и, в отличие от стандартных скандинавских детективов, может похвастаться лавированием между десятилетиями. Так, гнетущая атмосфера, характерная для жанра, усложняется и обрастает важными для понимания героев деталями. Верить мы не можем даже стандартному герою-помощнику, так что атмосфера безысходности и мрачности абсолютно поглощает при просмотре.
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Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов