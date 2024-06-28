«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.



В новом выпуске ведущие разбирают сериал Premier «Эль Русо» со Светланой Ивановой и Семёном Серзиным в главных ролях и объясняют, почему заимствованный сюжет в этом сериале работает совершенно самостоятельно, а все серии хочется посмотреть разом, не отрываясь. О том, как начать говорить по-старообрядчески и полюбить свою героиню, рассказывает исполнительница главной роли Светлана Иванова.

