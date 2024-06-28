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«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.
В новом выпуске ведущие разбирают сериал Premier «Эль Русо» со Светланой Ивановой и Семёном Серзиным в главных ролях и объясняют, почему заимствованный сюжет в этом сериале работает совершенно самостоятельно, а все серии хочется посмотреть разом, не отрываясь. О том, как начать говорить по-старообрядчески и полюбить свою героиню, рассказывает исполнительница главной роли Светлана Иванова.
Валерия Давыдова-Калашник
Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»
На мой вкус в сериале слишком много поцелуйчиков, охов, вздохов, любви. В первых сериях я очень радовалась экшен-сценам, погоням, перестрелкам, надеялась, что дальше будет больше такого. Но потом все превратилось в мелодраматическую историю, хоть к финалу и выровнялось. В общем, романтическая линия несколько помешала мне следить за криминальной. Я хотела больше крови.
Артём Ремизов
Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»
Может быть, дело в контрастности экшен-сцен, снятых достаточно просто. Нет каких-то огромных взрывов или погонь по этим трущобам — обычная пальба из окна машины. На фоне любовной истории такое может затеряться, потому что романтическая линия между Павлом и Марьей действительно эмоциональная.
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Любите ли вы смотреть сериалы за один присест или растягиваете сезон?
Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов