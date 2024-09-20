«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.



В новом выпуске ведущие разбирают сериал «Капельник» и объясняют, как понимать его финал.

