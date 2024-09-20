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Сезонное обострение

Подкаст«Капельник». Безукоризненное драмеди о несовершенстве жизни

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«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.

В новом выпуске ведущие разбирают сериал «Капельник» и объясняют, как понимать его финал. 

Валерия Давыдова-Калашник

Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»

Помимо эйфории, «Капельник» подарил мне веру в будущее российской индустрии. Кроме крепчайшей структуры, сериал силен еще и жизнью, дыханием в каждом кадре. Иногда при просмотре видны производственные швы: перед глазами встают раскадровки, строчки сценария и прочие детали. «Капельник» не тот случай. Создатели и актеры действительно вложили сюда много своих историй. Никита Никитин, например, к моменту съемок еще не был актером, а Анастасия Резник действительно родом из Благовещенска.

Артём Ремизов

Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»

Удивительно, но «Капельник, будучи большим ориджиналсом онлайн-кинотеатра, ощущается как в хорошем смысле невысокобюджетный продукт. И это, наверное, в первую очередь благодаря базовой операторской работе и приземленным диалогам. Герои говорят теми словами, которыми общаются живые люди. Благодаря этому складывается неидеализированный облик реальной жизни, понятный каждому.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Сезонное обострение» — подписывайтесь на него по этой ссылке (и обязательно вступайте в чат!). Там мы делимся интересными материалами по темам выпусков, публикуем бэкстейдж записей и разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Смотрели ли вы «Капельника» до этой рекомендации или только планируете? 

Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов

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Гениальный психолог или манипулятор? Один из самых популярных российских сериалов
В главных ролях:Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин, Владислав Тирон, Ангелина Стречина
Режиссер:Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов
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