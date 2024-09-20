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«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.
В новом выпуске ведущие разбирают сериал «Капельник» и объясняют, как понимать его финал.
Валерия Давыдова-Калашник
Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»
Помимо эйфории, «Капельник» подарил мне веру в будущее российской индустрии. Кроме крепчайшей структуры, сериал силен еще и жизнью, дыханием в каждом кадре. Иногда при просмотре видны производственные швы: перед глазами встают раскадровки, строчки сценария и прочие детали. «Капельник» не тот случай. Создатели и актеры действительно вложили сюда много своих историй. Никита Никитин, например, к моменту съемок еще не был актером, а Анастасия Резник действительно родом из Благовещенска.
Артём Ремизов
Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»
Удивительно, но «Капельник, будучи большим ориджиналсом онлайн-кинотеатра, ощущается как в хорошем смысле невысокобюджетный продукт. И это, наверное, в первую очередь благодаря базовой операторской работе и приземленным диалогам. Герои говорят теми словами, которыми общаются живые люди. Благодаря этому складывается неидеализированный облик реальной жизни, понятный каждому.
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Смотрели ли вы «Капельника» до этой рекомендации или только планируете?
Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов