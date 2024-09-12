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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают историю и значение Венецианского кинофестиваля. Про победителей и особенности работы кинокритика на зарубежном смотре рассказывает Кира Голубева, редактор поп-культуры в Тинькофф-Журнале.
Также своими любимыми фильмами с фестиваля делятся русскоязычные критики:
- Станислав Зельвенский «Бруталист»
- Антон Долин* «Горная невеста»
- Настасья Горбачевская «Allégorie Citadine» (короткий метр Аличе Рорвахер)
- Денис Шустов «Счастливый конец»
- Егор Москвитин «Малдорор»
- Тамара Ходова «Убейте жокея»
- Дарья Тарасова «Baby Invasion»
- Анна Стрельчук «Комната по соседству»
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Венецианский кинофестиваль всю историю пытался отмыться от клейма «фашистского смотра», так что долгое время его кураторы, даже еще сильнее, чем Канны, действовали по принципу «кино вне политики» и давали призы арт-кино.
Даулет Жанайдаров
Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Это было верно, видимо, в XX веке, например, именно Венеция открыла миру «Расёмон» и Акиру Куросаву, но в последние лет 10-15 фестиваль сильно оголливудился. Больше половины Золотых львов с 2017 года забрали американские картины, с Венеции начинается оскаровская гонка, и есть ощущение, что звезды на красных дорожках чуть затмевают открытия новых имен.
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А какие из премьер Венецианского кинофестиваля вы ждете больше всего?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов
*Признан иностранным агентом в РФ