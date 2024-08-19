«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.



Чем сериал «Ненормальная» похож на «Клинику»? Помогают ли флешбэки погрузиться в историю или мешают? Чем главная героиня отличается от типичных женских образов в российском кино? И удалась ли актерская работа Регины Тодоренко?

В новом выпуске ведущие разбирают сериал «Ненормальная» и расспрашивают режиссера Таисию Игуменцеву про смысл названия и работу с актерами.

Сериал доступен для просмотра на Кинопоиске.