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«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.
Чем сериал «Ненормальная» похож на «Клинику»? Помогают ли флешбэки погрузиться в историю или мешают? Чем главная героиня отличается от типичных женских образов в российском кино? И удалась ли актерская работа Регины Тодоренко?
В новом выпуске ведущие разбирают сериал «Ненормальная» и расспрашивают режиссера Таисию Игуменцеву про смысл названия и работу с актерами.
Сериал доступен для просмотра на Кинопоиске.
Артём Ремизов
Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»
У сериала вялое начало без входа в историю. Надоевшие флешбэки, которые призваны углублять образ героини, появляются урывками и показывают одно и то же.
Валерия Давыдова-Калашник
Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»
А для меня этот сериал стал приятной неожиданной находкой. Здесь есть все атрибуты моих любимых историй. Сюжет разворачивается в едином пространстве, в данном случае в больнице. Сильная центральная героиня, за которой хочется следить и на которую порой даже хочется быть похожей. Очаровательные и харизматичные второстепенные персонажи, которые не выглядят картонными декорациями. Смешные и яркие диалоги, при этом без любимых нашими сценаристами штампов вроде «ты же знаешь» и «я же говорил».
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А вы смотрели «Ненормальную»? Похоже на «Клинику» или нет?
Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов