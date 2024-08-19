Кинопоиск
Сезонное обострение

Подкаст«Ненормальная». Драмеди в духе «Клиники» про команду лузеров в поисках счастья

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Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.

Чем сериал «Ненормальная» похож на «Клинику»? Помогают ли флешбэки погрузиться в историю или мешают? Чем главная героиня отличается от типичных женских образов в российском кино? И удалась ли актерская работа Регины Тодоренко?

В новом выпуске ведущие разбирают сериал «Ненормальная» и расспрашивают режиссера Таисию Игуменцеву про смысл названия и работу с актерами. 

Сериал доступен для просмотра на Кинопоиске.

Артём Ремизов

Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»

У сериала вялое начало без входа в историю. Надоевшие флешбэки, которые призваны углублять образ героини, появляются урывками и показывают одно и то же.

Валерия Давыдова-Калашник

Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»

А для меня этот сериал стал приятной неожиданной находкой. Здесь есть все атрибуты моих любимых историй. Сюжет разворачивается в едином пространстве, в данном случае в больнице. Сильная центральная героиня, за которой хочется следить и на которую порой даже хочется быть похожей. Очаровательные и харизматичные второстепенные персонажи, которые не выглядят картонными декорациями. Смешные и яркие диалоги, при этом без любимых нашими сценаристами штампов вроде «ты же знаешь» и «я же говорил».

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Сезонное обострение» — подписывайтесь на него по этой ссылке (и обязательно вступайте в чат!). Там мы делимся интересными материалами по темам выпусков, публикуем бэкстейдж записей и разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

А вы смотрели «Ненормальную»? Похоже на «Клинику» или нет?

Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов

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