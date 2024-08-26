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В 200-м выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают вечный вопрос выбора между фильмами и сериалами и отвечают на вопросы слушателей. А о том, почему делать выбор не обязательно и как в наше время даже фильмы стали дробиться в процессе просмотра, рассказала Лиза Сурганова, ведущая подкаста «В предыдущих сериях».
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Фильмы и сериалы — две большие формы коммуникации со зрителем. Сериалы — это вообще одна из самых древних форм, они восходят к прилюдному аудиальному исполнению «Илиады» по принципу «одна серия — один день». Отсюда традиция эпического повтора: не все жители могли в одно и то же время чтения ежедневно присутствовать на агоре, и им нужен был своеобразный рекап. Так что сериалы — формат очень и очень древний, и к ним я отношусь с большим уважением.
Лиза Сурганова
Глава проекта Alternativa Film Project, соведущая подкаста «В предыдущих сериях»
Сериалы — это продолжение литературной традиции, когда тексты выходили по частям, журнальным форматом или многотомным романом. Один из моих любимых литературных сериалов — «Три мушкетера» и все, что следовало за ними. По-моему, сериалы больше построены вокруг текста, диалогов, сюжета, нежели вокруг формы, изображения и какой-то игры со звуком, кадром и прочим (хоть сейчас это все там появляется благодаря режиссерам, которые приходят из большого кино). Я против того, чтобы считать что-то высоким жанром, а что-то низким, это просто разные форматы потребления. Но уже, безусловно, существуют сериалы, которые лучше смотреть на большом экране. Например, «Игру престолов» и «Дом Дракона».
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А что вы смотрите чаще — фильмы или сериалы?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов