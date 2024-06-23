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«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.
В новом выпуске ведущие разбирают сериал Kion «Она такая классная» с Денисом Прытковым и Львом Зулькарнаевым в главных ролях и обсуждают особенности репрезентации людей с расстройствами аутистического спектра на экране.
Артём Ремизов
Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»
Никто из четверых главных героев не воспринимается как большой актер в хорошем смысле, то есть в их подлинность в качестве дворовых парней верится настолько, что не появляется мысли о том, что это может быть сыграно. Они используют слова из обычной жизни, например «агриться», то есть «злиться», как говорят игроки в «Доту». Они готовы влезть в драку и нахлестать любому, могут жестко пошутить, но знать грани этой шутки. Эти свойские штуки поражают: ты как будто не смотришь роуд-муви, а просто слушаешь рассказ своих приятелей об их необыкновенном путешествии. И это уже не жанровое произведение, а просто рассказ из первых уст.
Валерия Давыдова-Калашник
Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»
В случае с сериалом «Она такая классная» я бы характеризовала жанр красивым термином, относящимся обычно к советским фильмам, — «лирическая комедия». Трудные темы раскрываются очень тонко и перемежаются при этом ситуативным юмором, очень уважительным и нежным. И, как и в любом роуд-муви, важен не только путь, но и способ рассказать о других героях, с которыми наши центральные персонажи никогда бы не столкнулись, если бы не путешествие.
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Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов