«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.



В новом выпуске ведущие разбирают сериал Kion «Она такая классная» с Денисом Прытковым и Львом Зулькарнаевым в главных ролях и обсуждают особенности репрезентации людей с расстройствами аутистического спектра на экране.

