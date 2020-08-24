Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов к юбилею Альфреда Хичкока обсуждают творчество великого режиссера и его киноизобретения — от саспенса до триллера.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Я ценю Хичкока за психологизм. Сам режиссер, как мы знаем, иронично относился к разным интерпретациям своих фильмов, был мастеровитым, более практически настроенным человеком, чем теоретиком или мыслителем. Но то, что Хичкок сделал психоанализ достоянием масс, отменить невозможно. Конечно, этим занимались в 1920-х еще сюрреалисты — недаром Хичкок приглашает как художника-постановщика сцены сна в «Завороженном» именно Сальвадора Дали. Но именно Хичкок стал проводником этой идеи в массы.
Даулет Жанайдаров
Редактор Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Когда я впервые увидел разборы картин Хичкока Славоем Жижеком, меня начали подбешивать вся эта психологизация, натянутые интерпретации. Но я, как и Хичкок, был человеком практическим, и меня в творчестве режиссера всегда завораживало здоровое и без придыхания отношение к тому, что он делает. Когда актер Грегори Пек спросил Хичкока про одну из сцен, какая у него мотивация, Хичкок ответил: «Сынок, твоя зарплата!»
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
А как вы относитесь к творчеству Альфреда Хичкока?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов