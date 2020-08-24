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Крупным планом

ПодкастАльфред Хичкок. Как изобретатель триллера пугает обыденностью

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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов к юбилею Альфреда Хичкока обсуждают творчество великого режиссера и его киноизобретения — от саспенса до триллера. 

Всеволод Коршунов

Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»

Я ценю Хичкока за психологизм. Сам режиссер, как мы знаем, иронично относился к разным интерпретациям своих фильмов, был мастеровитым, более практически настроенным человеком, чем теоретиком или мыслителем. Но то, что Хичкок сделал психоанализ достоянием масс, отменить невозможно. Конечно, этим занимались в 1920-х еще сюрреалисты — недаром Хичкок приглашает как художника-постановщика сцены сна в «Завороженном» именно Сальвадора Дали. Но именно Хичкок стал проводником этой идеи в массы.

Даулет Жанайдаров

Редактор Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

Когда я впервые увидел разборы картин Хичкока Славоем Жижеком, меня начали подбешивать вся эта психологизация, натянутые интерпретации. Но я, как и Хичкок, был человеком практическим, и меня в творчестве режиссера всегда завораживало здоровое и без придыхания отношение к тому, что он делает. Когда актер Грегори Пек спросил Хичкока про одну из сцен, какая у него мотивация, Хичкок ответил: «Сынок, твоя зарплата!»

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А как вы относитесь к творчеству Альфреда Хичкока?

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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