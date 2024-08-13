В чем причина успеха «Дэдпула и Росомахи» и как фильм эксплуатирует ностальгию? Всегда ли плоха ностальгия? Есть ли кинокомиксы или популярные фильмы, которые работали с ней правильно? И куда приведет кинокомиксы этот тренд (если он правда есть)?

В специальном выпуске подкаста «Через вселенные» встречаются любимые ведущие из первого и второго сезонов: специалист по кинокомиксам Иван Чернявский, журналист и переводчик Василий Сонькин и куратор зарубежного направления медиа Кинопоиска Марат Шабаев. Они обсуждают феномен ностальгии в супергеройском кино и то, зачем студии возвращают актеров к их культовым ролям.