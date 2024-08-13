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В чем причина успеха «Дэдпула и Росомахи» и как фильм эксплуатирует ностальгию? Всегда ли плоха ностальгия? Есть ли кинокомиксы или популярные фильмы, которые работали с ней правильно? И куда приведет кинокомиксы этот тренд (если он правда есть)?
В специальном выпуске подкаста «Через вселенные» встречаются любимые ведущие из первого и второго сезонов: специалист по кинокомиксам Иван Чернявский, журналист и переводчик Василий Сонькин и куратор зарубежного направления медиа Кинопоиска Марат Шабаев. Они обсуждают феномен ностальгии в супергеройском кино и то, зачем студии возвращают актеров к их культовым ролям.
Иван Чернявский
Ведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные», сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик»
В первом сезоне мы с Васей Сонькиным обсуждали актуальные проблемы кинокомиксов и разбирали культовые фильмы, сериалы и киновселенные. Во втором сезоне моим соведущим стал Марат Шабаев, и мы рассказывали про важнейших авторов комиксов и то, как их идеи повлияли на киноадаптации.
Последний выпуск подкаста вышел в июне 2021 года, больше трех лет назад, и казалось, что «Через вселенные» окончательно перешел в разряд архивных шоу. Но, как известно всем любителям комиксов и кинокомиксов, возродить и перезапустить можно все что угодно: Роберт Дауни-младший вернулся в Marvel, Хью Джекман — снова человек Икс, лидер проката «Дэдпул и Росомаха» пестрит ностальгическими камео и выезжает на трупе Логана. Так что логично, что наш подкаст тоже решил тряхнуть стариной и совершить ностальгический камбэк.
А что вы думаете про камбэки актеров и эксплуатацию ностальгии в кинокомиксах?
Авторы: Василий Сонькин, Иван Чернявский, Марат Шабаев