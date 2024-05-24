«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.



В специальном выпуске, созданном по мотивам открытой записи на Плюс Даче, ведущие разбирают явление культовости, выделяют ее критерии и обсуждают самые культовые российские сериалы. А еще отвечают на вопросы слушателей и подводят итоги голосования за самый культовый российский сериал в Telegram-канале подкаста.

