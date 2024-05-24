Кинопоиск
Сезонное обострение

ПодкастОт «Бригады» до «Слова пацана»: как сериалы становятся культовыми? Открытая запись

Обсудить0

Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.

В специальном выпуске, созданном по мотивам открытой записи на Плюс Даче, ведущие разбирают явление культовости, выделяют ее критерии и обсуждают самые культовые российские сериалы. А еще отвечают на вопросы слушателей и подводят итоги голосования за самый культовый российский сериал в Telegram-канале подкаста.

Валерия Давыдова-Калашник

Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»

«Улицы разбитых фонарей», конечно, феномен. Но исследовали тему криминала они только со стороны милиции. И вдруг появилась «Бригада» с референсами от «Крестного отца» до «Лица со шрамом». Настоящая сага, но не семейная, а криминальная, с интересным главным героем. Возможно, именно благодаря новизне формата саги и неоднозначности Саши Белого сериал и получил свой статус.

Артём Ремизов

Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»

А как мне кажется, культовость сериалов в России во многом зависит от жанровой принадлежности. У нас есть два ключевых жанра, которые всегда приковывают внимание: детектив (в настоящий момент про маньяков особенно) и криминал. Они пробуждают интерес зрителя, незнакомого с этим миром, — неважно, «Улицы разбитых фонарей» это или «Чикатило». Зрителям нравится вот эта загадка незнакомого мира.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Сезонное обострение» — подписывайтесь на него по этой ссылке (и обязательно вступайте в чат!). Там мы делимся интересными материалами по темам выпусков, публикуем бэкстейдж записей и разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

А какие российские сериалы вы считаете культовыми и почему?

Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов

Обсудить
Американские поселенцы пытаются построить город на земле индейцев. Эпичный вестерн для фанатов «Йеллоустоуна»
В главных ролях:Кевин Костнер, Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Джена Мэлоун, Майкл Рукер, Эбби Ли, Скотт Хейз, Джон Биверс
Режиссер:Кевин Костнер
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

24 мая3
26 июля4
2 августа2
3 июля2

Главное сегодня

Вчера3
Сегодня1
Вчера4
Сегодня0
Сегодня0
Сегодня0
3 часа назад0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации