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«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.
В специальном выпуске, созданном по мотивам открытой записи на Плюс Даче, ведущие разбирают явление культовости, выделяют ее критерии и обсуждают самые культовые российские сериалы. А еще отвечают на вопросы слушателей и подводят итоги голосования за самый культовый российский сериал в Telegram-канале подкаста.
Валерия Давыдова-Калашник
Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»
«Улицы разбитых фонарей», конечно, феномен. Но исследовали тему криминала они только со стороны милиции. И вдруг появилась «Бригада» с референсами от «Крестного отца» до «Лица со шрамом». Настоящая сага, но не семейная, а криминальная, с интересным главным героем. Возможно, именно благодаря новизне формата саги и неоднозначности Саши Белого сериал и получил свой статус.
Артём Ремизов
Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»
А как мне кажется, культовость сериалов в России во многом зависит от жанровой принадлежности. У нас есть два ключевых жанра, которые всегда приковывают внимание: детектив (в настоящий момент про маньяков особенно) и криминал. Они пробуждают интерес зрителя, незнакомого с этим миром, — неважно, «Улицы разбитых фонарей» это или «Чикатило». Зрителям нравится вот эта загадка незнакомого мира.
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Сезонное обострение» — подписывайтесь на него по этой ссылке (и обязательно вступайте в чат!). Там мы делимся интересными материалами по темам выпусков, публикуем бэкстейдж записей и разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
А какие российские сериалы вы считаете культовыми и почему?
Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов