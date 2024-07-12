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«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.
В новом выпуске ведущие разбирают сериал «Калимба» и обсуждают, насколько удачно сработал переход из психологического триллера в детективный процедурал.
Артём Ремизов
Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»
Алёна Михайлова сыграла великолепно, но была чуть в более выигрышном положении, чем остальные персонажи. В отличие от них, героев одной тональности, ее героиня совмещает в себе дуальность обидчика и жертвы.
Валерия Давыдова-Калашник
Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»
Но это, на самом деле, коррелирует с главной темой сериала — темой обидчика и жертвы. При входе в историю нас знакомят с людьми, которые заперты со своими обидчиками (или жертвами, что в равной степени тяжело), и кажется, что история про это. Однако не стоит забывать, что сам профессор Мещерский, заперший людей для эксперимента, становится в каком-то смысле его жертвой, а значит, замеченная нами дуальность поддерживается в течение всей истории.
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А какая часть сериала понравилась вам больше — психологическая или детективная?
Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов