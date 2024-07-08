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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают франшизу о богатырях Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче и Илье Муромце и разбирают, как за 20 лет развилась эта анимационная серия. А об истории создания полюбившихся героев и особенностях анимации в серии рассказывает Катя Семёнова, редактор видео Кинопоиска и сценаристка видеоэссе.
Даулет Жанайдаров
Редактор Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Все женские персонажи во франшизе (за исключением пары случаев) показаны довольно сексистски. Понятно, что во вселенной мультфильма как бы все живут по домострою: патриархальный уклад, богатыри домашними делами заниматься не хотят, а хотят подвигов ратных. Но все равно выглядит не очень. Единственный другой образ женщины — Шамаханская царица, но она злобная и захватывает власть, чтобы вечно быть молодой.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Слушай, а мне правда показалось, что в образе Шамаханской царицы есть критика культа молодости и красоты. Она зациклена на этом, ей больше ничего не нужно. В этом отношении ее фигура показана с иронией.
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А кто ваш любимый богатырь: Алёша, Добрыня или Илья? Или, может, и не богатырь вовсе, а конь Юлий?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов