«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.

Как герой Александра Яценко вызывает одновременно и сочувствие, и осуждение? Почему героиня Юлии Снигирь остается в тени? Пошло ли на пользу сериалу разделение на два блока по четыре серии? И в чем новизна истории о мести за сестру?

В новом выпуске ведущие разбирают сериал «Я знаю, кто тебя убил» и обсуждают устройство истории о герое, решившем мстить за смерть сестры нестандартным способом.

