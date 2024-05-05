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«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.
Как герой Александра Яценко вызывает одновременно и сочувствие, и осуждение? Почему героиня Юлии Снигирь остается в тени? Пошло ли на пользу сериалу разделение на два блока по четыре серии? И в чем новизна истории о мести за сестру?
В новом выпуске ведущие разбирают сериал «Я знаю, кто тебя убил» и обсуждают устройство истории о герое, решившем мстить за смерть сестры нестандартным способом.
Валерия Давыдова-Калашник
Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»
Семья Ломакиных в этой истории — один большой антагонист. Весь сериал ни Оле, ни Олегу нет желания сопереживать, даже когда они теряют ребенка. Настолько сильно мы успеваем привязаться к Герману, герою Александра Яценко. Правда, когда Оля кричала и плакала от бессилия, обнимая детские вещи, мне больно было это видеть. Но в остальном у них с Олегом сложился отталкивающий образ, особенно после показа флешбэков, которые и вовсе вызывают к этим героям ненависть.
Артём Ремизов
Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»
У тебя, скорее всего, огромные сердце и душа, раз ты сопереживала в момент, когда мать страдала из-за потери ребенка. Я — нет. В момент, когда Ольга лежала на кровати и плакала, я думал только о том, что в свое время она вписалась в то, чего не надо было делать, и все, что с ней происходит теперь, — это просто карма. Жаль в этом сериале мне было двух героев — украденную девочку, у которой останется травма на всю жизнь, и няню, которая от всего сердца хотела помочь девочке и ее «отцу».
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А какие эмоции вызвал герой Александра Яценко у вас?
Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов