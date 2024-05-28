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В подкасте «Плюс-минус игры» кинокритик и редактор Кинопоиска Марат Шабаев и шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса Вадим Елистратов обсуждают ключевые споры видеоигровой индустрии.
В новом выпуске ведущие обсуждают, что важнее в играх — геймплей или графика (под последней мы будем считать именно ультрареалистичную картинку).
Правда ли, что реализм в видеоиграх быстро устаревает? Мешает ли высокотехнологичная графика эффектным и эстетичным художественным решениям? Почему слабый геймплей часто превращает игры в «кинцо»? И в чем разница стратегий Nintendo и Sony?
Марат Шабаев
Кинокритик, редактор Кинопоиска
Я не против реалистичной графики, но только тогда, когда ее украшает продуманная эстетика. Трилогия Bioshock до сих пор выглядит великолепно, потому что был придуман отличный атмосферный мир, искусно использован стиль ар-деко. А вот условная Immortals of Aveum воспринимается уже как технодемка со всеми вытекающими, включая ультранизкое разрешение. Зацикленность на рендеринге каждой песчинки и волосинки — это просто абсурд.
Вадим Елистратов
Шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса
Арт-дирекшен часто выбирают как некий антипод хорошей графики, однако в очень технологичных играх вроде The Last of Us Part II, God of War или RDR 2 он тоже великолепный! Голые технодемки сейчас в основном делают небольшие студии, тогда как в играх вроде второй Plague Tale арт и технологии идут рука об руку.
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А что вам важнее в видеоиграх — графика или геймплей?
Авторы: Марат Шабаев, Вадим Елистратов
Фото: Chesnot / Getty Images