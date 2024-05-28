В подкасте «Плюс-минус игры» кинокритик и редактор Кинопоиска Марат Шабаев и шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса Вадим Елистратов обсуждают ключевые споры видеоигровой индустрии.

В новом выпуске ведущие обсуждают, что важнее в играх — геймплей или графика (под последней мы будем считать именно ультрареалистичную картинку).

Правда ли, что реализм в видеоиграх быстро устаревает? Мешает ли высокотехнологичная графика эффектным и эстетичным художественным решениям? Почему слабый геймплей часто превращает игры в «кинцо»? И в чем разница стратегий Nintendo и Sony?