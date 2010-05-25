В подкасте «Плюс-минус игры» кинокритик и куратор игрового направления Кинопоиска Марат Шабаев и шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса Вадим Елистратов обсуждают ключевые споры видеоигровой индустрии.

В новом выпуске ведущие (без спойлеров!) обсуждают Senua’s Saga: Hellblade II — продолжение популярной игры 2017 года о кельтской воительнице, страдающей от голосов в голове. В первой части героиня отправлялась в загробное царство Хельхейм, в сиквеле путешествует в Исландию.

Нет ли в Hellblade II перебора с кинематографичностью в ущерб геймплею? Сработал ли во второй раз трюк со звуковым сопровождением? Возникает ли от лицевой анимации ощущение «зловещей долины»? И чем на этот раз удивляет сюжет?