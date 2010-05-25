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В подкасте «Плюс-минус игры» кинокритик и куратор игрового направления Кинопоиска Марат Шабаев и шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса Вадим Елистратов обсуждают ключевые споры видеоигровой индустрии.
В новом выпуске ведущие (без спойлеров!) обсуждают Senua’s Saga: Hellblade II — продолжение популярной игры 2017 года о кельтской воительнице, страдающей от голосов в голове. В первой части героиня отправлялась в загробное царство Хельхейм, в сиквеле путешествует в Исландию.
Нет ли в Hellblade II перебора с кинематографичностью в ущерб геймплею? Сработал ли во второй раз трюк со звуковым сопровождением? Возникает ли от лицевой анимации ощущение «зловещей долины»? И чем на этот раз удивляет сюжет?
Марат Шабаев
Кинокритик, куратор направления «Игры» на Кинопоиске
Motion capture в Hellblade II просто гениальный, а скриншоты с лицами героев выглядят так, словно это фотографии актеров. Пейзажи Исландии выглядит не менее восхитительно: мрачные пещеры, серые прибрежные скалы, горы и северное сияние; окружение не успевает надоесть до самого финала. А еще вся игра поставлена на немыслимом уровне. Режиссура тут крутейшая, гораздо лучше, чем в первой части. Благодаря ей все бои кажутся уникальными, а отсутствие монтажных склеек создает ощущение непрерывного приключения. По энергетике это похоже на «Безумный Макс: Дорога ярости», «Битву бастардов» из «Игры престолов», «Вальгалла: Сага о викинге» Рефна и «Варяга» Роберта Эггерса.
Вадим Елистратов
Шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса
Лицевая анимация все равно попадает в «зловещую долину», хотя разработчики и близки к совершенству в плане отображения цифровых людей. Да, все красиво, но, уверен, изображение такого уровня мы скоро увидим даже от небольших восточноевропейских студий. Мы добрались до момента, когда благодаря удобным инструментам создание игр с такой картинкой становится заметно проще и доступнее. Все-таки в Hellblade 2 практически нет геймплея, а его поиск и отладка — это ключевая часть в разработке любой игры.
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А как вам второе путешествие Сенуа? Удачным ли получился сиквел?
Авторы: Марат Шабаев, Вадим Елистратов
Фото: Chesnot / Getty Images