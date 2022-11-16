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Кинопоиск запускает новый подкаст о российских сериалах — «Сезонное обострение», — где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной сериальной индустрии.
В первом выпуске ведущие разбирают сериал Wink «Неверные» — социальную драму о юристке, которая пытается справиться с алкогольной зависимостью и вернуть ребенка.
Артём Ремизов
Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»
Я озадачился совершенно страшным вопросом, пока смотрел сериал. Почему я должен сопереживать героине с такой сильной алкогольной зависимостью? Которая не просто пьет и как-то неправильно общается с людьми, а чуть не убила своего ребенка и из-за этого потеряла право общаться с ним. Мир, где жили сам мальчик, мама и папа, но просто на разных этажах, разрушился. Да, Ольга помогает кому-то, выигрывает дела, но настолько сильно при этом крушит свою жизнь, что я просто этого не понимаю.
Валерия Давыдова-Калашник
Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»
Мне кажется, тема алкоголизма в сериале как раз и обсуждается, чтобы на такие вопросы отвечать. Стигматизация алкогольной зависимости тем и страшна, что люди не понимают, зачем кому-то с этой проблемой сопереживать, зачем им помогать, если они сами себе помочь не могут. Вероятно, в этом и есть корень проблемы. Может, такой отчасти и была цель создателей сериала — обратить внимание на то, что людям с зависимостью не просто нужно помочь, но важно еще и не отворачиваться и не делать вид, что они сами виноваты.
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Смотрите ли вы российские сериалы на стримингах или предпочитаете полный метр?
Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов