Кинопоиск запускает новый подкаст о российских сериалах — «Сезонное обострение», — где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной сериальной индустрии.

В первом выпуске ведущие разбирают сериал Wink «Неверные» — социальную драму о юристке, которая пытается справиться с алкогольной зависимостью и вернуть ребенка.

