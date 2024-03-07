«Оппенгеймер», «Бедные-несчастные», «Убийцы цветочной луны», «Американское чтиво» и «Индиана Джонс и колесо судьбы» — все эти фильмы претендуют на премию «Оскар» в номинации «Лучший саундтрек». В этом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин разбирает работы композиторов и музыкантов в фильмах-номинантах и выстраивает их в свой рейтинг.
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Лев Ганкин
Ведущий подкаста «Шум и яркость»
«Может быть, уважить Джона Уильямса и наконец вручить ему первую статуэтку, на секундочку, со времен „Списка Шиндлера“? А может быть, посмертно присудить премию Робби Робертсону — не только за „Убийц цветочной луны“, но и, так сказать, по совокупности достижений, в духе того, что обычно называют lifetime achievement award? В конце концов, без него вся фильмография Мартина Скорсезе, надо думать, выглядела бы или, по крайней мере, звучала бы иначе. Да и стилизация белой женщины-композитора Лоры Карпман под афроамериканский джаз Телониуса Монка весьма убедительна. И я даже не говорю про „Бедных-несчастных“ — сногсшибательный киномузыкальный дебют Йоргоса Лантимоса и Джерскина Фендрикса, самый нетривиальный и своеобразный саундтрек из всех, что представлены в шорт-листе 2024 года.
Последний сценарий, правда, не кажется особенно вероятным, но оскаровские академики иногда умеют удивить, как, кстати, они сделали это в прошлом году, когда присудили музыкальную премию немцу Хаушке за минималистскую звуковую дорожку к экранизации Ремарка и прокатили „Вавилон“, Спилберга с Уильямсом и других фаворитов. Так или иначе, ждать результатов этого года осталось совсем недолго. Скоро мы всё узнаем».
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Треки, которые звучат в этом эпизоде
Автор: Лев Ганкин