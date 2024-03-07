«Может быть, уважить Джона Уильямса и наконец вручить ему первую статуэтку, на секундочку, со времен „Списка Шиндлера“? А может быть, посмертно присудить премию Робби Робертсону — не только за „Убийц цветочной луны“, но и, так сказать, по совокупности достижений, в духе того, что обычно называют lifetime achievement award? В конце концов, без него вся фильмография Мартина Скорсезе, надо думать, выглядела бы или, по крайней мере, звучала бы иначе. Да и стилизация белой женщины-композитора Лоры Карпман под афроамериканский джаз Телониуса Монка весьма убедительна. И я даже не говорю про „Бедных-несчастных“ — сногсшибательный киномузыкальный дебют Йоргоса Лантимоса и Джерскина Фендрикса, самый нетривиальный и своеобразный саундтрек из всех, что представлены в шорт-листе 2024 года. Последний сценарий, правда, не кажется особенно вероятным, но оскаровские академики иногда умеют удивить, как, кстати, они сделали это в прошлом году, когда присудили музыкальную премию немцу Хаушке за минималистскую звуковую дорожку к экранизации Ремарка и прокатили „Вавилон“, Спилберга с Уильямсом и других фаворитов. Так или иначе, ждать результатов этого года осталось совсем недолго. Скоро мы всё узнаем».