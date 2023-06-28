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Подкаст«Как в „Гарри Поттере“, герой взрослеет, и история становится мрачнее». Сценарист — о секретах второго сезона «Пищеблока»

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Мы продолжаем специальный подкаст с обсуждением сериала «Пищеблок», второй сезон которого выходит 8 июля на Кинопоиске. В новых выпусках поговорим с создателями и поможем разобраться в том, что происходит в шоу.

В этом выпуске обсуждаем, как устроен «Пищеблок 2», со сценаристом сезона Сергеем Калужановым. Почему было решено заменить некоторых героев новыми? Чего больше во втором сезоне — детектива, хоррора или приключений? Куда делась советская эстетика? И насколько «Пищеблок 2» напоминает «Очень странные дела» и «Сумерки»

Сергей Калужанов

Сценарист сериала «Пищеблок»

«Я бы сказал, что второй сезон получился более приключенческим. Если в начале история напоминала камерный детектив о мальчике, который делал записи в тетрадке и много думал, то теперь зрители уже знают все о вампирах, так что невозможно не спеша, тихонечко что-то разбирать. Задача, которая теперь стоит перед героями, напоминает квест, связанный с тем, что они должны совершить. Все это чем-то похоже на истории про „Индиану Джонса“».

Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Бэтси Исакова, Даулет Жанайдаров

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Ахмед спас Джона от смерти, и теперь тот должен вернуть долг. Гай Ричи как никогда серьезен — и как всегда крут
В главных ролях:Джейк Джилленхол, Дар Салим, Шон Сагар, Джейсон Вонг, Риз Йэтс
Режиссер:Гай Ричи
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