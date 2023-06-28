Мы продолжаем специальный подкаст с обсуждением сериала «Пищеблок», второй сезон которого выходит 8 июля на Кинопоиске. В новых выпусках поговорим с создателями и поможем разобраться в том, что происходит в шоу.

В этом выпуске обсуждаем, как устроен «Пищеблок 2», со сценаристом сезона Сергеем Калужановым. Почему было решено заменить некоторых героев новыми? Чего больше во втором сезоне — детектива, хоррора или приключений? Куда делась советская эстетика? И насколько «Пищеблок 2» напоминает «Очень странные дела» и «Сумерки»?

