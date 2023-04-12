«Кроличья нора». Ироничная шпионская дичь или провальный пафосный экшен?

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Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со всеми спойлерами!) американский самоироничный детективный триллер Paramount+ «Кроличья нора» о мире корпоративного шпионажа и теорий заговора.
Иван Филиппов
Ведущий подкаста «В предыдущих сериях»
«Этот сериал очень американский. Он растет из их страхов, из историй о том, что государство все контролирует, что корпорации продадут все наши данные. Это, кстати, вполне валидные опасения, но смешно, что создатели берут по чайной ложке каких-то настоящих деталей — например, что по лайкам можно многое узнать о человеке — и просто продолжают их в выдуманном ключе. В сериале собраны все теории заговоров, о которых пишут в газетах и записывают безумные YouTube-блоги, и получается такая энциклопедия американских страхов. Как если бы кто-то экранизировал передачи Такера Карлсона для телеканала Fox».
Рекомендуем посмотреть на Кинопоиске
«Твин Пикс» (1990–2017)
В этой рубрике слушатели нашего подкаста советуют свои любимые сериалы, которые можно посмотреть на Кинопоиске. Вы тоже можете записать голосовое сообщение с рекомендацией и отправить его, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot.
Новая рекомендация — культовый американский детектив Дэвида Линча о расследовании загадочного убийства старшеклассницы Лоры Палмер в тихом городке.
Сериал «Твин Пикс» можно посмотреть на Кинопоиске в Плюсе по этой ссылке.
В следующем выпуске Лиза и Ваня расскажут о сериале Amazon Prime Video «Сила». Девочки-подростки в разных странах внезапно получают способность управлять электрическим током и воздействовать на мир при помощи этой силы.
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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов