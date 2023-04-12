«Кроличья нора». Ироничная шпионская дичь или провальный пафосный экшен?

В следующем выпуске Лиза и Ваня расскажут о сериале Amazon Prime Video «Сила». Девочки-подростки в разных странах внезапно получают способность управлять электрическим током и воздействовать на мир при помощи этой силы.



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