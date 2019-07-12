«Решение уйти». Странный неонуар Пак Чхан-ука о любви детектива и подозреваемой

Мы продолжаем рубрику, где советуем фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. В этом эпизоде ведущие рекомендуют захватывающий screenlife-триллер Тимура Бекмамбетова о журналистке и вербовщике террористов. Главная героиня ради материала заводит роман с джихадистом в социальных сетях. Приз зрительских симпатий на Берлинале и фестивале SXSW в 2018 году.

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