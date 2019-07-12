«Решение уйти». Странный неонуар Пак Чхан-ука о любви детектива и подозреваемой

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Как Пак Чхан-ук деконструирует неонуар? Почему в «Решении уйти» нет традиционного корейского ультранасилия? Какую роль в сюжете играет музыка? И как устроена главная интрига фильма?
В свежем выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают фильм Пак Чхан-ука «Решение уйти» и рассуждают о том, как картина сочетает хитрость формы и меланхоличность содержания.
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«Профиль» (2018)
Мы продолжаем рубрику, где советуем фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. В этом эпизоде ведущие рекомендуют захватывающий screenlife-триллер Тимура Бекмамбетова о журналистке и вербовщике террористов. Главная героиня ради материала заводит роман с джихадистом в социальных сетях. Приз зрительских симпатий на Берлинале и фестивале SXSW в 2018 году.
Фильм «Профиль» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов