От «Необратимости» до «Вихря». Как Гаспар Ноэ показывает нежность через ужас. В гостях — Гаспар Ноэ

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За что Гаспар Ноэ получил репутацию великого и ужасного? Какое предназначение имеет рецепторная избыточность его фильмов? Как «Вихрь» сочетает в себе трогательное и ужасающее? И что сам режиссер говорит о нестандартных решениях в этом фильме?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают картины Гаспара Ноэ и рассуждают о том, как автор маскирует личные переживания за эксцентричной картинкой. В выпуске звучит фрагмент интервью с Гаспаром Ноэ, а прочитать его целиком вы можете по ссылке.
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«Вышка» (2022)
Мы продолжаем рубрику, где рекомендуем хорошие фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. В этом эпизоде ведущие советуют нехитрый, но эффектный триллер с любопытной завязкой. Две подруги пытаются выжить на экстремальной высоте посреди пустыни. Лидер российского проката в августе и впечатляющий визуальный аттракцион.
Фильм «Вышка» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов