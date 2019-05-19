От «Необратимости» до «Вихря». Как Гаспар Ноэ показывает нежность через ужас. В гостях — Гаспар Ноэ

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Крупным планом

ПодкастОт «Необратимости» до «Вихря». Как Гаспар Ноэ показывает нежность через ужас. В гостях — Гаспар Ноэ

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За что Гаспар Ноэ получил репутацию великого и ужасного? Какое предназначение имеет рецепторная избыточность его фильмов? Как «Вихрь» сочетает в себе трогательное и ужасающее? И что сам режиссер говорит о нестандартных решениях в этом фильме?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают картины Гаспара Ноэ и рассуждают о том, как автор маскирует личные переживания за эксцентричной картинкой. В выпуске звучит фрагмент интервью с Гаспаром Ноэ, а прочитать его целиком вы можете по ссылке.

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«Вышка» (2022)

Мы продолжаем рубрику, где рекомендуем хорошие фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. В этом эпизоде ведущие советуют нехитрый, но эффектный триллер с любопытной завязкой. Две подруги пытаются выжить на экстремальной высоте посреди пустыни. Лидер российского проката в августе и впечатляющий визуальный аттракцион.

Фильм «Вышка» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Две подруги застревают на заброшенной 600-метровой вышке в пустыне. Головокружительный триллер уже в подписке
В главных ролях:Грэйс Фултон, Вирджиния Гарднер, Мэйсон Гудинг
Режиссер:Скотт Манн
Смотрите по подписке
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