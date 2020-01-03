«Властелин колец: Кольца власти». Обсуждаем финал сезона

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Какие слова Галадриэль из оригинальной трилогии стали отправной точкой для первого сезона сериала? Почему шоураннеры сравнивают Саурона с Уолтером Уайтом и Тони Сопрано? Насколько создание первых Колец власти соответствует канону? И что нас ожидает во втором сезоне?
На Amazon Prime Video вышел сериал «Властелин колец: Кольца власти» — приквел трилогии Питера Джексона. События происходят во Вторую эпоху Средиземья, когда были созданы Кольца власти, а люди и эльфы объединились против Саурона. Мы в подкасте «В предыдущих сериях» завершаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов подробно обсуждали (со всеми спойлерами) каждую новую серию.
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал с чатом! Называется «В предыдущих сериях» — подписывайтесь на него по этой ссылке. В нем мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать сериалы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов