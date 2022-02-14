Фильмы, которые спасают. Сотый выпуск — от слушателей!

Кинопоиск
Крупным планом

ПодкастФильмы, которые спасают. Сотый выпуск — от слушателей!

Обсудить0

Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Зачем мы постоянно возвращаемся к одним и тем же фильмам? Почему детские впечатления от кино самые яркие? В чем прелесть повторного просмотра? И какие фильмы спасают нас от тревоги и вселяют веру в будущее?

В юбилейном выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают душеспасительные фильмы, которые помогают переживать самые тяжелые времена в жизни. В выпуске звучат истории наших слушателей о кино, которое их вдохновляет, поддерживает или успокаивает, когда кажется, что все плохо. Среди фильмов, упомянутых в выпуске, — «Реальные упыри», «Отель „Гранд Будапешт“», «Ла-Ла Ленд» и «500 дней лета».

В этом выпуске мы проводим конкурс: первые десять человек, которые правильно ответят на пять вопросов ведущих, получат призы — фирменные блокноты подкаста «Крупным планом»! Свои ответы присылайте на podcast@kinopoisk.ru до конца дня 24 октября. Тема письма — «Конкурс». Итоги будут подведены в выпуске 31 октября. Удачи!

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Обсудить
Приключения токсичной мультсемейки продолжаются. Стартовал 21-й сезон, новые серии уже в подписке
В главных ролях:Питер, Лоис, Стьюи, Брайан
Режиссер:Грег Колтон
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Что мы смотрим, когда нам плохо
Крупным планом

ПодкастЧто мы смотрим, когда нам плохо

14 марта
Почему «Форрест Гамп» так вдохновляет
Крупным планом

ПодкастПочему «Форрест Гамп» так вдохновляет

7 марта
Кинокраши. В каких актеров и актрис мы были влюблены (и почему это вообще происходит)
Крупным планом

ПодкастКинокраши. В каких актеров и актрис мы были влюблены (и почему это вообще происходит)

14 февраля5
Как анализировать фильмы. Открытая запись
Крупным планом

ПодкастКак анализировать фильмы. Открытая запись

15 августа3

Главное сегодня

Свободны от повестки: Белла Рапопорт — о женском теле в «Доме Дракона»

Вчера
Свободны от повестки: Белла Рапопорт — о женском теле в «Доме Дракона»
Головокружительное зрелище. Почему стоит посмотреть «Вышку»
Смотрите на Кинопоиске

Головокружительное зрелище. Почему стоит посмотреть «Вышку»

Вчера2
Фильмы, которые спасают. Сотый выпуск — от слушателей!
Крупным планом

ПодкастФильмы, которые спасают. Сотый выпуск — от слушателей!

Вчера0
Что Фрейд мог бы сказать о Бэтмене? Психолог анализирует ментальное здоровье Человека — летучей мыши
Книги

Что Фрейд мог бы сказать о Бэтмене? Психолог анализирует ментальное здоровье Человека — летучей мыши

Вчера1
Что происходит в прокате: «Сердце пармы» скоро станет самым кассовым российским проектом 2022-го
Сборы

Что происходит в прокате: «Сердце пармы» скоро станет самым кассовым российским проектом 2022-го

Вчера4
Памяти Робби Колтрейна. Вспоминаем фильмы и сериалы, помимо «Гарри Поттера»
Портрет героя

Памяти Робби Колтрейна. Вспоминаем фильмы и сериалы, помимо «Гарри Поттера»

17 октября4
«Клерки 3»: необъяснимый приступ ностальгического самодовольства Кевина Смита
Рецензия

«Клерки 3»: необъяснимый приступ ностальгического самодовольства Кевина Смита

17 октября3
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации