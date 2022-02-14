Фильмы, которые спасают. Сотый выпуск — от слушателей!

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Зачем мы постоянно возвращаемся к одним и тем же фильмам? Почему детские впечатления от кино самые яркие? В чем прелесть повторного просмотра? И какие фильмы спасают нас от тревоги и вселяют веру в будущее?
В юбилейном выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают душеспасительные фильмы, которые помогают переживать самые тяжелые времена в жизни. В выпуске звучат истории наших слушателей о кино, которое их вдохновляет, поддерживает или успокаивает, когда кажется, что все плохо. Среди фильмов, упомянутых в выпуске, — «Реальные упыри», «Отель „Гранд Будапешт“», «Ла-Ла Ленд» и «500 дней лета».
В этом выпуске мы проводим конкурс: первые десять человек, которые правильно ответят на пять вопросов ведущих, получат призы — фирменные блокноты подкаста «Крупным планом»! Свои ответы присылайте на podcast@kinopoisk.ru до конца дня 24 октября. Тема письма — «Конкурс». Итоги будут подведены в выпуске 31 октября. Удачи!
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов