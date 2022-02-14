Фильмы, которые спасают. Сотый выпуск — от слушателей!

В этом выпуске мы проводим конкурс: первые десять человек, которые правильно ответят на пять вопросов ведущих, получат призы — фирменные блокноты подкаста «Крупным планом»! Свои ответы присылайте на podcast@kinopoisk.ru до конца дня 24 октября. Тема письма — «Конкурс». Итоги будут подведены в выпуске 31 октября. Удачи!

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.