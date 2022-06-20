«Блондинка»: жестокий и красивый кошмар о жизни Мэрилин Монро

Наш юбилейный, сотый эпизод мы хотим сделать особенным — собрать его из ваших голосов! Кажется, сейчас нам всем очень важно быть вместе и находить успокоение хотя бы в кино. Присылайте свои признания в любви тем фильмам, которые вы пересматриваете и которые спасают вас в трудные минуты. Отправить аудиосообщение легко, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать аудио). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно просто записать голосовое сообщение в интерфейсе Telegram. Дедлайн — 11 октября. Постарайтесь уложиться в минуту!

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.