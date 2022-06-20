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Крупным планом

Подкаст«Блондинка»: жестокий и красивый кошмар о жизни Мэрилин Монро

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Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Как именно Ана де Армас создает образ Мэрилин Монро? Что делает критику патриархата в фильме наглядной? Как цвет становится инструментом передачи внутренного мира героини? И почему мы все равно видим происходящее мужским взглядом?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают байопик «Блондинка» о жизни Мэрилин Монро и анализируют, как в сюрреалистической картине отражается биография актрисы. О том, как передается ощущение детской беспомощности и почему в фильме сосуществуют male gaze и женская история, рассказывает Ксения Реутова, кинокритик и соведущая подкаста о немецком кино «Покалигарим».

Наш юбилейный, сотый эпизод мы хотим сделать особенным — собрать его из ваших голосов! Кажется, сейчас нам всем очень важно быть вместе и находить успокоение хотя бы в кино. Присылайте свои признания в любви тем фильмам, которые вы пересматриваете и которые спасают вас в трудные минуты. Отправить аудиосообщение легко, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать аудио). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно просто записать голосовое сообщение в интерфейсе Telegram. Дедлайн — 11 октября. Постарайтесь уложиться в минуту!

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Расследуя гибель сестры, Рита узнает жуткие тайны своей семьи. Атмосферный детектив с Петром Фёдоровым
В главных ролях:Пётр Фёдоров, Дарья Мороз, Иева Андреевайте
Режиссер:Александр Кириенко
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