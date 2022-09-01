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В предыдущих сериях

Подкаст«Властелин колец: Кольца власти». Обсуждаем пятую серию

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Как мифрил может спасти эльфов? Что общего у судеб Исильдура (Макс Болдри) и легендарного царя Эдипа? Какие существуют теории о Страннике (Дэниэл Вейман) и Халбранде (Чарли Викерз)? И на что намекают слова Адара (Джозеф Моул) о солнце?

На Amazon Prime Video выходит сериал «Властелин колец: Кольца власти» — приквел трилогии Питера Джексона. События происходят во Вторую эпоху Средиземья, когда были созданы Кольца власти, а люди и эльфы объединились против Саурона. Мы в подкасте «В предыдущих сериях» продолжаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов будут подробно обсуждать (со всеми спойлерами) каждую новую серию!

А еще у нашего подкаста появился Telegram-канал! Называется «В предыдущих сериях» — подписывайтесь на него по этой ссылке. В нем мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать сериалы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Харизматичный коррумпированный таможенник попадает в ловушку шантажистов. Сериал от режиссера «Мажора»
В главных ролях:Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Наталья Швец
Режиссер:Нурбек Эген
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