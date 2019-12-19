Каскадер. Как делать трюки и ставить экшен-сцены. Гость: Александр Стеценко («Майор Гром: Чумной Доктор», «Хардкор»)

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Кинопрофессии

ПодкастКаскадер. Как делать трюки и ставить экшен-сцены. Гость: Александр Стеценко («Майор Гром: Чумной Доктор», «Хардкор»)

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Профессий много, но прекраснее всех — «Кинопрофессии»! В этом подкасте Максим Матющенко и Дарья Сафронова обсуждают профессии из мира кино. Они встречаются с экспертами и представителями индустрии и задают им вопросы о рабочих буднях людей по ту сторону экрана.

Чем каскадер отличается от постановщика экшен-сцен и режиссера трюковых эпизодов? Сколько человек работают над созданием одной экшен-сцены? Как стать каскадером? И что такое неоправданный экшен?

Гость выпуска — Александр Стеценко, постановщик экшен-сцен фильмов «Хардкор», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Время первых», «Я худею» и «Духless 2». Он рассказывает о подготовке актеров к трюковым сценам, соединении экшена с технологиями и работе своей команды на площадке.

Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Максим Матющенко, Дарья Сафронова

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