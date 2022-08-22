Обсуждаем пятый эпизод «Дома Дракона»

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В предыдущих сериях

ПодкастОбсуждаем пятый эпизод «Дома Дракона»

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Как изменилась Рейнира (Милли Олкок)? Зачем Деймон (Мэтт Смит) приезжает на свадьбу? Что означает цвет платья Алисенты (Эмили Кэри)? И на чьей стороне теперь будет Кристон Коль (Фабьен Франкель)?

Вышел пятый эпизод сериала HBO «Дом Дракона» — приквела «Игры престолов», посвященного жизни Таргариенов примерно за 200 лет до начала саги. А мы в подкасте «В предыдущих сериях» продолжаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов будут подробно обсуждать (со всеми спойлерами) новую серию.

Кстати, в следующем выпуске ведущие расскажут сразу о нескольких новых сериалах, которые они смотрят прямо сейчас (и советуют вам!).

А еще у нашего подкаста появился Telegram-канал! Называется «В предыдущих сериях» — подписывайтесь на него по этой ссылке. В нем мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать сериалы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Харизматичный коррумпированный таможенник попадает в ловушку шантажистов. Сериал от режиссера «Мажора»
В главных ролях:Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Наталья Швец
Режиссер:Нурбек Эген
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