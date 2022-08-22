Обсуждаем пятый эпизод «Дома Дракона»

Как изменилась Рейнира ( Милли Олкок )? Зачем Деймон ( Мэтт Смит ) приезжает на свадьбу? Что означает цвет платья Алисенты ( Эмили Кэри )? И на чьей стороне теперь будет Кристон Коль ( Фабьен Франкель )?

Вышел пятый эпизод сериала HBO «Дом Дракона» — приквела «Игры престолов», посвященного жизни Таргариенов примерно за 200 лет до начала саги. А мы в подкасте «В предыдущих сериях» продолжаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов будут подробно обсуждать (со всеми спойлерами) новую серию.

Кстати, в следующем выпуске ведущие расскажут сразу о нескольких новых сериалах, которые они смотрят прямо сейчас (и советуют вам!).