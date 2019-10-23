Режиссер монтажа. Гость: Тим Павелко («Текст», «Холоп», «Кухня»)

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Кинопрофессии

ПодкастРежиссер монтажа. Гость: Тим Павелко («Текст», «Холоп», «Кухня»)

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Профессий много, но прекраснее всех — «Кинопрофессии»! В этом подкасте Максим Матющенко и Дарья Сафронова обсуждают профессии из мира кино. Они встречаются с экспертами и представителями индустрии и задают им вопросы о рабочих буднях людей по ту сторону экрана.

Почему монтаж так важен для кино? Чем монтажер отличается от режиссера монтажа? Зачем режиссеру монтажа присутствовать на съемочной площадке? И как создать целостность картины?

Гость выпуска — Тим Павелко, режиссер монтажа фильмов «Холоп», «Текст» («Золотой орел» за монтаж), «Последний богатырь», «Елки 5» и предстоящей картины «Вызов», снятой в космосе, а также  сериалов «Кухня» и «Ивановы-Ивановы». Он рассказывает о работе режиссера монтажа на съемочной площадке и взаимодействии с режиссером и другими цехами. А еще объясняет, как проходит работа над отснятым материалом и что можно считать готовым фильмом.

Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Максим Матющенко, Дарья Сафронова

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