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Крупным планом

Подкаст«Нет». Как хоррор-вестерн Джордана Пила исследует феномен зрелища

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Как в фильме представлено положение афроамериканцев? Зачем Джордан Пил меняет традиционную для вестернов локацию? Что делает «Нет» развернутой метафорой зрелища? И как концептуальный хоррор исследует наши отношения с искусством?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают «Нет» Джордана Пила и анализируют, как картине удается не просто стать выразительным высказыванием о нашем обществе, но и остаться целостным произведением.

Рекомендуем посмотреть на Кинопоиске

«Человек, который изменил все» (2011)

Мы продолжаем рубрику, где советуем хорошие фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. В этом эпизоде ведущие рекомендуют фильм «Человек, который изменил все» — биографическую спортивную драму о менеджере спортивной команды, который бросает вызов системе. В главных ролях — Брэд Питт и Джона Хилл. Шесть номинаций на «Оскар».

Фильм «Человек, который изменил все» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Фото: Landmark Media / Legion-Media

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В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
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