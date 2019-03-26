«Нет». Как хоррор-вестерн Джордана Пила исследует феномен зрелища

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Как в фильме представлено положение афроамериканцев? Зачем Джордан Пил меняет традиционную для вестернов локацию? Что делает «Нет» развернутой метафорой зрелища? И как концептуальный хоррор исследует наши отношения с искусством?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают «Нет» Джордана Пила и анализируют, как картине удается не просто стать выразительным высказыванием о нашем обществе, но и остаться целостным произведением.
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«Человек, который изменил все» (2011)
Мы продолжаем рубрику, где советуем хорошие фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. В этом эпизоде ведущие рекомендуют фильм «Человек, который изменил все» — биографическую спортивную драму о менеджере спортивной команды, который бросает вызов системе. В главных ролях — Брэд Питт и Джона Хилл. Шесть номинаций на «Оскар».
Фильм «Человек, который изменил все» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов
Фото: Landmark Media / Legion-Media