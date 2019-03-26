«Нет». Как хоррор-вестерн Джордана Пила исследует феномен зрелища

Мы продолжаем рубрику, где советуем хорошие фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. В этом эпизоде ведущие рекомендуют фильм «Человек, который изменил все» — биографическую спортивную драму о менеджере спортивной команды, который бросает вызов системе. В главных ролях — Брэд Питт и Джона Хилл. Шесть номинаций на «Оскар».

Фильм «Человек, который изменил все» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.