«Топ Ган: Мэверик». Почему эффектный экшен выглядит неуместно

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Как олдскульный боевик превратился в ностальгическое кино? Чем беззаботность вредит милитаристскому фильму? Как Том Круз создает образ последнего аналогового героя? И почему эффектный экшен делает драматургию фильма поверхностной и отвлекает от мысли о ценности жизни?
В свежем выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают фильм «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом и рассуждают о том, как картина сочетает черты классического боевика и современного экшена. О том, как фильм выглядит на большом экране, расскажет кинокритик Станислав Зельвенский.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов
Фото: PARAMOUNT PICTURES / Album / Legion-Media