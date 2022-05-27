Кинопоиск
Крупным планом

Подкаст«Топ Ган: Мэверик». Почему эффектный экшен выглядит неуместно

Обсудить0

Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Как олдскульный боевик превратился в ностальгическое кино? Чем беззаботность вредит милитаристскому фильму? Как Том Круз создает образ последнего аналогового героя? И почему эффектный экшен делает драматургию фильма поверхностной и отвлекает от мысли о ценности жизни?

В свежем выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают фильм «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом и рассуждают о том, как картина сочетает черты классического боевика и современного экшена. О том, как фильм выглядит на большом экране, расскажет кинокритик Станислав Зельвенский.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Фото: PARAMOUNT PICTURES / Album / Legion-Media

Обсудить
Он вернулся, все пропало. Продолжение 2-го сезона сериала о пришельце, который учится быть человеком — только на Кинопоиске
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Мэверик, что ты творишь? К цифровому релизу «Топ Гана» перечисляем 10 подвигов героя Тома Круза
Портрет героя

Мэверик, что ты творишь? К цифровому релизу «Топ Гана» перечисляем 10 подвигов героя Тома Круза

24 августа10
Почему Том Круз — последняя настоящая звезда Голливуда
Портрет героя

ВидеоПочему Том Круз — последняя настоящая звезда Голливуда

3 июля26
Тому Крузу — 60! Как работает главный исполнитель трюков в Голливуде?
Портрет героя

Тому Крузу — 60! Как работает главный исполнитель трюков в Голливуде?

1 июля30
Зельвенский узрел «Топ Ган: Мэверик». Сиквел оказался даже лучше оригинала
Рецензия

Зельвенский узрел «Топ Ган: Мэверик». Сиквел оказался даже лучше оригинала

27 мая31

Главное сегодня

Таргариены готовятся к игре престолов: что происходит в новой серии «Дома Дракона»

Вчера8
Таргариены готовятся к игре престолов: что происходит в новой серии «Дома Дракона»
Что? «Нет»! Объясняем главные темы нового фильма Джордана Пила
Как это смотреть

Что? «Нет»! Объясняем главные темы нового фильма Джордана Пила

Вчера0
«Самаритянин»: Сталлоне в малоподвижном кинокомиксе категории Б
Рецензия

«Самаритянин»: Сталлоне в малоподвижном кинокомиксе категории Б

Вчера5
«Топ Ган: Мэверик». Почему эффектный экшен выглядит неуместно
Крупным планом

Подкаст«Топ Ган: Мэверик». Почему эффектный экшен выглядит неуместно

Вчера1
Где скрываются хоббиты, что такое Нуменор и еще 8 вопросов о «Кольцах власти»
Сериалы

Где скрываются хоббиты, что такое Нуменор и еще 8 вопросов о «Кольцах власти»

Вчера6
«После. Долго и счастливо»: как фанфики о Гарри Стайлсе превратились в бестселлер и кинофраншизу
В фокусе

«После. Долго и счастливо»: как фанфики о Гарри Стайлсе превратились в бестселлер и кинофраншизу

26 августа3
Адам Драйвер ползет по земле, а Оливия Колман танцует: 15 лучших трейлеров недели
Трейлеры

Адам Драйвер ползет по земле, а Оливия Колман танцует: 15 лучших трейлеров недели

26 августа18
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации