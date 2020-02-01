Что такое видеоэссе? В гостях — «16 на 9», «...and Action!», Максим Селезнев

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Крупным планом

ПодкастЧто такое видеоэссе? В гостях — «16 на 9», «...and Action!», Максим Селезнев

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Как появились первые видеоэссе? Где проходит грань между видеоэссе и документалистикой? Почему у видеоэссе нет четкого определения? И чем видеоэссеист отличается от кинокритика?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают феномен видеоэссе с момента его появления и до наших дней. В гостях — кинокритик Максим Селезнев и видеоэссеисты Александр Рыбаков («...and Action!») и Дмитрий Кунгуров («Шестнадцать на девять»). Они рассказали о том, какие методы используются для создания видеоэссе и зачем люди их смотрят.

«Шестнадцать на девять»
«Шум и драфт»
kaptainkristian
«...and Action!»
Vox
The Take

Кстати, мы обращаемся ко множеству фильмов и видеоэссе, а также к некоторым текстам. Все это можно найти в списке:

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
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