Что такое видеоэссе? В гостях — «16 на 9», «...and Action!», Максим Селезнев

Как появились первые видеоэссе? Где проходит грань между видеоэссе и документалистикой? Почему у видеоэссе нет четкого определения? И чем видеоэссеист отличается от кинокритика?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают феномен видеоэссе с момента его появления и до наших дней. В гостях — кинокритик Максим Селезнев и видеоэссеисты Александр Рыбаков («...and Action!») и Дмитрий Кунгуров («Шестнадцать на девять»). Они рассказали о том, какие методы используются для создания видеоэссе и зачем люди их смотрят.

«Шестнадцать на девять» «Шум и драфт» kaptainkristian «...and Action!» Vox The Take

Кстати, мы обращаемся ко множеству фильмов и видеоэссе, а также к некоторым текстам. Все это можно найти в списке:

