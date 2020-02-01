Что такое видеоэссе? В гостях — «16 на 9», «...and Action!», Максим Селезнев

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Как появились первые видеоэссе? Где проходит грань между видеоэссе и документалистикой? Почему у видеоэссе нет четкого определения? И чем видеоэссеист отличается от кинокритика?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают феномен видеоэссе с момента его появления и до наших дней. В гостях — кинокритик Максим Селезнев и видеоэссеисты Александр Рыбаков («...and Action!») и Дмитрий Кунгуров («Шестнадцать на девять»). Они рассказали о том, какие методы используются для создания видеоэссе и зачем люди их смотрят.
Кстати, мы обращаемся ко множеству фильмов и видеоэссе, а также к некоторым текстам. Все это можно найти в списке:
- «Шерлок младший», Бастер Китон, 1924
- «Падение династии Романовых», Эсфирь Шуб, 1927
- «Обыкновенный фашизм», Михаил Ромм, 1965
- How David Fincher Hijacks Your Eyes, Nerdwriter1
- «Как снимает Дэвид Финчер», Кинопоиск
- The Silence of the Lambs — Who Wins the Scene?, Every Frame a Painting
- The Moment of Recognition: Phantom Lady and Sorry, Wrong Number, Patrick Keating
- The essay film: some thoughts of discontent, Sight and Sound
- «Вся память мира», Ален Рене, Крис Маркер, 1957
- «Ночь и туман», Ален Рене, 1956
- The Video Essay As Art: 11 Ways to Make a Video Essay, Conor Bateman
- The eye was in the tomb and stared at Daney, Chloé Galibert-Laîn
- MONTEGELATO, Davide Rapp, 2021
- «„Чужой“: как пугает язык окружения», «...and Action!»
- «Как Into the Spider-Verse украли у создателя», «Шестнадцать на девять»
- kaptainkristian
- «6 стилей документального кини», Билл Николc, 2001
- Vox
- The Take
- «„Паразиты“ — только корейцы поняли смысл фильма», «Шум и драфт»
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов