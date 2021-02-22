Как анализировать фильмы. Открытая запись

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Почему первые минуты фильма самые важные? Как обсуждение картины помогает ее понять? Зачем представлять героя фильма как страну или как личность режиссера? И для чего нужно разделение на жанры?
На открытой записи подкаста «Крупным планом» 7 августа на Плюс Даче в Парке Горького редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, как анализировать фильмы, делятся профессиональными лайфхаками и отвечают на вопросы слушателей. Кстати, в этом выпуске ведущие упоминали много фильмов, на примере которых можно учиться анализировать кино. Найти эти картины можно в специальной подборке.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов