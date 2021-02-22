Как анализировать фильмы. Открытая запись

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Крупным планом

ПодкастКак анализировать фильмы. Открытая запись

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Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать (а этот выпуск — даже посмотреть!) на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Почему первые минуты фильма самые важные? Как обсуждение картины помогает ее понять? Зачем представлять героя фильма как страну или как личность режиссера? И для чего нужно разделение на жанры?

На открытой записи подкаста «Крупным планом» 7 августа на Плюс Даче в Парке Горького редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, как анализировать фильмы, делятся профессиональными лайфхаками и отвечают на вопросы слушателей. Кстати, в этом выпуске ведущие упоминали много фильмов, на примере которых можно учиться анализировать кино. Найти эти картины можно в специальной подборке.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Теперь на Кинопоиске: сериал о двух подростках, которые сбегают из детдома и пускаются в опасное путешествие
В главных ролях:Максим Сапрыкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый
Режиссер:Арсений Робак
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