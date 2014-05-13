Композитор. Гость: Алексей Айги («Страна глухих», «Правда», «Каменская»)

Профессий много, но прекраснее всех — «Кинопрофессии»! В этом подкасте Максим Матющенко и Дарья Сафронова обсуждают профессии из мира кино. Они встречаются с экспертами и представителями индустрии и задают им вопросы о рабочих буднях людей по ту сторону экрана.

Чем кинокомпозитор отличается от саунд-дизайнера? Как режиссеру объяснить композитору, какую музыку он хочет слышать в фильме? Зачем нужна домашняя студия? И с чего начать свой путь по созданию музыки для кино?

Гость выпуска — Алексей Айги, композитор фильмов «Страна глухих», «Орда», «Правда» Хирокадзу Корээды, «Я вам не негр» Рауля Пека и сериалов «Каменская», «Красная королева» и «Немцы». Он рассказывает о написании музыки с референсами и без, важности взаимопонимания с режиссером и сложности создания партитур. А еще объясняет, почему композитору нужно видеть монтаж и кому в итоге принадлежат права на киномузыку.

