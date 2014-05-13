Композитор. Гость: Алексей Айги («Страна глухих», «Правда», «Каменская»)

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Кинопрофессии

ПодкастКомпозитор. Гость: Алексей Айги («Страна глухих», «Правда», «Каменская»)

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Профессий много, но прекраснее всех — «Кинопрофессии»! В этом подкасте Максим Матющенко и Дарья Сафронова обсуждают профессии из мира кино. Они встречаются с экспертами и представителями индустрии и задают им вопросы о рабочих буднях людей по ту сторону экрана.

Чем кинокомпозитор отличается от саунд-дизайнера? Как режиссеру объяснить композитору, какую музыку он хочет слышать в фильме? Зачем нужна домашняя студия? И с чего начать свой путь по созданию музыки для кино?

Гость выпуска — Алексей Айги,  композитор фильмов «Страна глухих», «Орда», «Правда» Хирокадзу Корээды, «Я вам не негр» Рауля Пека и сериалов «Каменская», «Красная королева» и «Немцы». Он рассказывает о написании музыки с референсами и без, важности взаимопонимания с режиссером и сложности создания партитур. А еще объясняет, почему композитору нужно видеть монтаж и кому в итоге принадлежат права на киномузыку.

Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Максим Матющенко, Дарья Сафронова

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В главных ролях:Александр Ильин мл., Денис Власенко, Анна Зайкова, Юлия Ауг, Фёдор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
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