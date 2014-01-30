Пиратство. Почему мы смотрим фильмы нелегально и на что это влияет

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Крупным планом

ПодкастПиратство. Почему мы смотрим фильмы нелегально и на что это влияет

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Как в 2022 году смотреть зарубежные новинки кино и не нарушать закон? С чего начинается история пиратства в России? Почему нелегальный просмотр создает отдельный культурный опыт? И как пиратство может помочь индустрии развиваться?

В свежем выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают вновь ставший актуальным пиратский кинопросмотр и вспоминают свои истории, связанные с осознанным (и не очень) пиратством. О том, как на это явление смотрит закон, рассказал глава юридической практики «Роскомсвободы» и управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дарбинян, а оценить пиратский просмотр с точки зрения бизнеса помогла медиаэксперт и директор по взаимодействию с индустрией в Яндексе Ксения Болецкая.

В августе подкасту «Крупным планом» исполняется 2 года! В честь этого события мы проведем открытую запись и встретимся с нашими слушателями в Москве 7 августа в 16:00 на Плюс Даче. Даулет Жанайдаров и Всеволод Коршунов обсудят тему «Как анализировать фильмы», поделятся лайфхаками и ответят на вопросы из зала. Следите за новостями и розыгрышем билетов в нашем Telegram-канале «Общим планом»!

Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Фото: Tatomm / Getty Images

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Идеальному женскому обществу угрожает свободолюбивый мир мужчин-дикарей. Фантастическая матриархальная комедия
В главных ролях:Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Светлана Камынина
Режиссер:Дмитрий Грибанов
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