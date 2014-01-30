Пиратство. Почему мы смотрим фильмы нелегально и на что это влияет

В августе подкасту «Крупным планом» исполняется 2 года! В честь этого события мы проведем открытую запись и встретимся с нашими слушателями в Москве 7 августа в 16:00 на Плюс Даче. Даулет Жанайдаров и Всеволод Коршунов обсудят тему «Как анализировать фильмы», поделятся лайфхаками и ответят на вопросы из зала. Следите за новостями и розыгрышем билетов в нашем Telegram-канале «Общим планом»!

Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.