Как тру-крайм «Лестница» вскрывает этические проблемы общества

В следующем выпуске ведущие расскажут о сериале FX «Старик». Агент ЦРУ в отставке Дэн Чейз (Джефф Бриджес) сталкивается с группой наемных убийц на пороге собственного дома. Чейз пускается в бега и пытается разобраться с прошлым.

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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов