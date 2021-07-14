Как тру-крайм «Лестница» вскрывает этические проблемы общества

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Зачем снимать художественный сериал по истории, которую уже исследовали документалисты? Почему мы сочувствуем Майклу Петерсону (Колин Фёрт)? Как созданный на экране образ может повлиять на реальную жизнь человека? Как показаны флешбэки? И какие этические вопросы затрагиваются в сериале?
Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со всеми спойлерами!) основанный на реальной истории и получивший номинации «Эмми-2022» сериал HBO Max «Лестница». Писатель Майкл Петерсон (Колин Фёрт) становится главным подозреваемым в деле о загадочной смерти жены (Тони Коллетт). Сериал доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
В следующем выпуске ведущие расскажут о сериале FX «Старик». Агент ЦРУ в отставке Дэн Чейз (Джефф Бриджес) сталкивается с группой наемных убийц на пороге собственного дома. Чейз пускается в бега и пытается разобраться с прошлым.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов