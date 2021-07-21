Художник по костюмам. Гость: Татьяна Долматовская («Содержанки», «Петровы в гриппе», «Вторжение»)

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Кинопрофессии

ПодкастХудожник по костюмам. Гость: Татьяна Долматовская («Содержанки», «Петровы в гриппе», «Вторжение»)

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Профессий много, но прекраснее всех — «Кинопрофессии»! В этом подкасте Максим Матющенко и Дарья Сафронова обсуждают профессии из мира кино. Они встречаются с экспертами и представителями индустрии и задают им вопросы о рабочих буднях людей по ту сторону экрана.

Чем художник по костюмам отличается от стилиста и дизайнера? Как передать характер героя через костюм? Почему художник по костюмам иногда просит актера надевать костюм и вне съемочной площадки? Костюм — просто одежда или что-то большее? И занимается ли художник по костюмам гримом?

Гостья выпуска — Татьяна Долматовская, глава студии аренды костюмов и художница по костюмам фильмов «Вторжение»«Петровы в гриппе» и «Человек из Подольска» и сериалов «Содержанки» и «Псих». Она рассказывает о команде художника по костюмам, способах подбора одежды и работе с персонажами второго плана. А еще объясняет, почему художник по костюмам должен быть еще и хорошим бухгалтером и куда деваются костюмы после съемок.

Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Максим Матющенко, Дарья Сафронова

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Идеальному женскому обществу угрожает свободолюбивый мир мужчин-дикарей. Фантастическая матриархальная комедия
В главных ролях:Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Светлана Камынина
Режиссер:Дмитрий Грибанов
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