Художник по костюмам. Гость: Татьяна Долматовская («Содержанки», «Петровы в гриппе», «Вторжение»)

Профессий много, но прекраснее всех — «Кинопрофессии»! В этом подкасте Максим Матющенко и Дарья Сафронова обсуждают профессии из мира кино. Они встречаются с экспертами и представителями индустрии и задают им вопросы о рабочих буднях людей по ту сторону экрана.

Чем художник по костюмам отличается от стилиста и дизайнера? Как передать характер героя через костюм? Почему художник по костюмам иногда просит актера надевать костюм и вне съемочной площадки? Костюм — просто одежда или что-то большее? И занимается ли художник по костюмам гримом?

Гостья выпуска — Татьяна Долматовская, глава студии аренды костюмов и художница по костюмам фильмов «Вторжение», «Петровы в гриппе» и «Человек из Подольска» и сериалов «Содержанки» и «Псих». Она рассказывает о команде художника по костюмам, способах подбора одежды и работе с персонажами второго плана. А еще объясняет, почему художник по костюмам должен быть еще и хорошим бухгалтером и куда деваются костюмы после съемок.

