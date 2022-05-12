4-й сезон «Очень странных дел». Как сериал поднялся на новый уровень

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Как у братьев Даффер на протяжении четырех сезонов получается рассказывать взрослую историю, главные герои которой — дети? Чем новый сезон отличается от предыдущих трех? Почему взрослые в «Очень странных делах» выглядят живыми людьми, а не набором штампов? В чем смысл смешения жанров в сериале? Зачем создатели оставляют в живых Макс (Сэди Синк)? И почему Одиннадцать (Милли Бобби Браун) больше не главная героиня?
Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со всеми-всеми спойлерами!) четвертый сезон сериала Netflix «Очень странные дела» о приключениях друзей из тихого провинциального городка 1980-х. В Хоукинсе загадочно погибают несколько подростков, а герои обнаруживают новую сверхъестественную угрозу из Изнанки — Векну (Джейми Кэмпбелл Бауэр).
В следующем выпуске ведущие расскажут о мини-сериале Disney+ «Мисс Марвел». Американка пакистанского происхождения, мусульманка и большая поклонница вселенной Marvel Камала Хан (Иман Веллани) внезапно получает суперсилы. Новая супергероиня начинает патрулировать родной Нью-Джерси.
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Автор: Лиза Сурганова, Иван Филиппов