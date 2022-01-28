Сценарист. Гость: Роман Кантор («Эпидемия», «Серебряные коньки», «Воланд»)

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Кинопрофессии

ПодкастСценарист. Гость: Роман Кантор («Эпидемия», «Серебряные коньки», «Воланд»)

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Профессий много, но прекраснее всех — «Кинопрофессии»! В этом подкасте Максим Матющенко и Дарья Сафронова обсуждают профессии из мира кино. Они встречаются с экспертами и представителями индустрии и задают им вопросы о рабочих буднях людей по ту сторону экрана.

Как выглядит рабочий день сценариста? Какой сценарий может получить «Оскар»? Чем отличаются сценарии для сериалов и для фильмов? И почему длину фильма (и его сценария) определяет объем мочевого пузыря зрителя?

Гость выпуска — Роман Кантор, сценарист фильмов «Хороший мальчик», «Воланд», «Серебряные коньки» (за сценарий к нему Роман получил премию «Золотой орел») и сериала «Эпидемия». Он рассказывает о важности сарафанного радио в профессии сценариста, признаках хорошего сценария и значении премий. А еще объясняет, каким был бы его идеальный мультфильм и почему Бэтмен и Спайдермен у каждого поколения свои.

Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

«Эпидемия»
«Серебряные коньки»
«Воланд»
«Хороший мальчик»

Авторы: Даулет Жанайдаров, Максим Матющенко, Дарья Сафронова

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Новинка в подписке — многосерийная криминальная драма о бывшем полицейском, который теряет память после ДТП
В главных ролях:Александр Устюгов, Карина Андоленко, Дмитрий Ульянов
Режиссер:Денис Карышев
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