Сценарист. Гость: Роман Кантор («Эпидемия», «Серебряные коньки», «Воланд»)

Профессий много, но прекраснее всех — «Кинопрофессии»! В этом подкасте Максим Матющенко и Дарья Сафронова обсуждают профессии из мира кино. Они встречаются с экспертами и представителями индустрии и задают им вопросы о рабочих буднях людей по ту сторону экрана.

Как выглядит рабочий день сценариста? Какой сценарий может получить «Оскар»? Чем отличаются сценарии для сериалов и для фильмов? И почему длину фильма (и его сценария) определяет объем мочевого пузыря зрителя?

Гость выпуска — Роман Кантор, сценарист фильмов «Хороший мальчик», «Воланд», «Серебряные коньки» (за сценарий к нему Роман получил премию «Золотой орел») и сериала «Эпидемия». Он рассказывает о важности сарафанного радио в профессии сценариста, признаках хорошего сценария и значении премий. А еще объясняет, каким был бы его идеальный мультфильм и почему Бэтмен и Спайдермен у каждого поколения свои.

