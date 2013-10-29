Что делает «Газлит» выдающимся сериалом

В следующем выпуске ведущие расскажут о четвертом сезоне сериала Netflix «Очень странные дела». После финала третьего сезона прошло восемь месяцев. В Хоукинсе происходит несколько загадочных смертей подростков, а герои узнают о появлении новой сверхъестественной угрозы из Изнанки — Векны (Джейми Кэмпбелл Бауэр).

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