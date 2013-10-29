Что делает «Газлит» выдающимся сериалом

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Как история, рассказанная со стороны политиков, а не журналистов, обновляет тему Уотергейта? Почему сериалу вредит название? Зачем создателям оммаж ко «Всей президентской рати»? Почему журналисты изображены так упрощенно? Из-за чего мотивация Марты Митчелл (Джулия Робертс) осталась не до конца раскрытой? И как интонация братьев Коэн украшает сериал?
Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) мини-сериал Starz с неочевидным названием «Газлит» о жизни семьи крупного политика на фоне Уотергейтского скандала. Жена генерального прокурора США (Шон Пенн) Марта Митчелл (Джулия Робертс) узнает о заговоре республиканцев и дает делу огласку, жертвуя собственным благополучием.
В следующем выпуске ведущие расскажут о четвертом сезоне сериала Netflix «Очень странные дела». После финала третьего сезона прошло восемь месяцев. В Хоукинсе происходит несколько загадочных смертей подростков, а герои узнают о появлении новой сверхъестественной угрозы из Изнанки — Векны (Джейми Кэмпбелл Бауэр).
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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов