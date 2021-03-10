Почему «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» понятен только фанатам

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Чем «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» проигрывает фильму «Всё, везде и сразу»? Почему без просмотра сериала «Ванда/Вижн» в сиквеле ничего не понятно? Как создатели напоминают зрителям об истинном характере Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч)? Почему баланс между сюжетом и фан-сервисом сместился в сторону последнего? И что помешало фильму стать хоррором?
В свежем выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и разбирают недоработки сиквела. О том, на что стоило бы потратить экранное время и зачем на экране появляются молодые герои, рассказал Иван Чернявский, ведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные» и владелец магазина комиксов «Чук и Гик».
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов