Почему «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» понятен только фанатам

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Крупным планом

ПодкастПочему «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» понятен только фанатам

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Чем «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» проигрывает фильму «Всё, везде и сразу»? Почему без просмотра сериала «Ванда/Вижн» в сиквеле ничего не понятно? Как создатели напоминают зрителям об истинном характере Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч)? Почему баланс между сюжетом и фан-сервисом сместился в сторону последнего? И что помешало фильму стать хоррором?

В свежем выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и разбирают недоработки сиквела. О том, на что стоило бы потратить экранное время и зачем на экране появляются молодые герои, рассказал Иван Чернявский, ведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные» и владелец магазина комиксов «Чук и Гик».

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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В главных ролях:Александр Устюгов, Карина Андоленко, Дмитрий Ульянов
Режиссер:Денис Карышев
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