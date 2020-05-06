«Змей в Эссексе». Как готическая мелодрама говорит об эмансипации

«Дарреллы» (2016–2019)

Лиза Сурганова советует посмотреть драмеди «Дарреллы». Это история о том, как вдова переезжает на греческий остров, чтобы поднять на ноги четырех детей. Сериал снят по «трилогии Корфу» английского натуралиста Джеральда Даррелла: «Моя семья и другие звери», «Птицы, звери и родственники» и «Сад богов».

Сериал «Дарреллы» смотрите на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

