«Змей в Эссексе». Как готическая мелодрама говорит об эмансипации

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Как в сериале сталкиваются наука и вера? Почему Уилл Рэнсом (Том Хиддлстон) слишком рационален для пастора? Как Кора (Клэр Дэйнс) проходит путь от жены абьюзера до эмансипированной женщины-палеонтолога? Чем изображение лондонских трущоб напоминает романы Диккенса, а жизнь юного хирурга (Фрэнк Диллэйн) — «Больницу Никербокер»? Какую роль играет цвет одежды героев? Чем создателям важна эпоха 1890-х? И почему финал истории со змеем можно назвать компромиссным?
Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) британский мини-сериал Apple TV+ «Змей в Эссексе», снятый по одноименному роману Сары Перри. Молодая вдова из викторианского Лондона приезжает в небольшую деревню на поиски мифического существа. В главных ролях — Том Хиддлстон и Клэр Дэйнс.
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«Дарреллы» (2016–2019)
Лиза Сурганова советует посмотреть драмеди «Дарреллы». Это история о том, как вдова переезжает на греческий остров, чтобы поднять на ноги четырех детей. Сериал снят по «трилогии Корфу» английского натуралиста Джеральда Даррелла: «Моя семья и другие звери», «Птицы, звери и родственники» и «Сад богов».
Сериал «Дарреллы» смотрите на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
В следующем выпуске ведущие расскажут о сериале Disney+ «Оби-Ван Кеноби». Джедай (Юэн Макгрегор) отправляется спасать маленькую принцессу Лею из рук ордена инквизиторов и узнает, что Энакин Скайуокер (Хейден Кристенсен) жив.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов