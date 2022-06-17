Как «В джазе только девушки» умудряется до сих пор быть смешным и актуальным

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Какие комедийные приемы использованы в фильме «В джазе только девушки»? Как он смотрится сегодня и почему это по-настоящему прогрессивное кино? Чем уникален режиссерский стиль Билли Уайлдера? И в чем феномен Мэрилин Монро?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают легендарную комедию «В джазе только девушки» и разбирают драматургию фильма.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов