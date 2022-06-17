Как «В джазе только девушки» умудряется до сих пор быть смешным и актуальным

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Крупным планом

ПодкастКак «В джазе только девушки» умудряется до сих пор быть смешным и актуальным

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Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Какие комедийные приемы использованы в фильме «В джазе только девушки»? Как он смотрится сегодня и почему это по-настоящему прогрессивное кино? Чем уникален режиссерский стиль Билли Уайлдера? И в чем феномен Мэрилин Монро?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают легендарную комедию «В джазе только девушки» и разбирают драматургию фильма.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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В главных ролях:Джеймс Корден, Роуз Бирн, Донал Глисон
Режиссер:Уилл Глак
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