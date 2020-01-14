2-й сезон «Эпидемии». Как сериал продолжает предугадывать реальность. Гость — Роман Кантор

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Первый сезон «Эпидемии» предвосхитил пандемию коронавируса, а что предсказал второй? Зачем создатели привлекли к работе над сериалом участницу «Битвы экстрасенсов»? Почему все внимание на себя перетягивают герои Юры Борисова и Александра Робака? Что Борисов взял от персонажей Ролана Быкова? Каким был изначальный порядок серий в сезоне? Кем вдохновлялся сценарист Роман Кантор при создании образа генерала Дягтерева (Сергей Шнырев)? И будет ли третий сезон?
Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) второй сезон сериала «Эпидемия» платформы Premier. Герои продолжают спасаться от смертельного вируса в карельских лесах. Специальный гость выпуска — сценарист и продюсер сериала Роман Кантор.
Отдельный выпуск нашего подкаста о первом сезоне можно послушать здесь.
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«Скользкий путь» (2020)
Иван Филиппов советует посмотреть мини-сериал «Скользкий путь». Это политический триллер об амбициозном министре транспорта (Хью Лори), который не остановится ни перед чем, чтобы подняться по карьерной лестнице.
Сериал «Скользкий путь» смотрите на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
В следующем выпуске ведущие расскажут о британском мини-сериале Apple TV+ «Змей в Эссексе», снятом по одноименному роману Сары Перри. Молодая вдова из викторианского Лондона приезжает в небольшую деревню на поиски мифического существа. В главных ролях — Том Хиддлстон и Клэр Дэйнс.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов