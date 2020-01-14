2-й сезон «Эпидемии». Как сериал продолжает предугадывать реальность. Гость — Роман Кантор

Первый сезон «Эпидемии» предвосхитил пандемию коронавируса, а что предсказал второй? Зачем создатели привлекли к работе над сериалом участницу «Битвы экстрасенсов»? Почему все внимание на себя перетягивают герои Юры Борисова и Александра Робака? Что Борисов взял от персонажей Ролана Быкова? Каким был изначальный порядок серий в сезоне? Кем вдохновлялся сценарист Роман Кантор при создании образа генерала Дягтерева (Сергей Шнырев)? И будет ли третий сезон?



Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) второй сезон сериала «Эпидемия» платформы Premier. Герои продолжают спасаться от смертельного вируса в карельских лесах. Специальный гость выпуска — сценарист и продюсер сериала Роман Кантор.

Отдельный выпуск нашего подкаста о первом сезоне можно послушать здесь.

