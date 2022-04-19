«Фантастические твари». Почему не удались приквелы «Гарри Поттера»?

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Какие сценарные проблемы есть у фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»? Кто лучше сыграл Грин-де-Вальда: Джонни Депп или Мадс Миккельсен? Почему франшиза-приквел не так успешна, как фильмы про Гарри Поттера? И что в ней все-таки есть хорошего, кроме милых зверушек?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают трилогию «Фантастические твари» и придумывают, каким могло бы быть ее продолжение.
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«Казнь» (2022)
Режиссерский дебют клипмейкера Ладо Кватании, триллер о поисках серийного убийцы в позднем СССР. В 1991 году следователь Исса Давыдов понимает, что в начале восьмидесятых поймал не того человека, и начинает поиски маньяка заново. Сюжет и визуальный стиль фильма отсылают к картинам Дэвида Финчера и Пон Джун-хо, а действие постоянно переключается между разными временными линиями. Прекрасные роли Евгения Ткачука, Даниила Спиваковского и Ольги Лапшиной.
Фильм «Казнь» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов