«Фантастические твари». Почему не удались приквелы «Гарри Поттера»?

Режиссерский дебют клипмейкера Ладо Кватании, триллер о поисках серийного убийцы в позднем СССР. В 1991 году следователь Исса Давыдов понимает, что в начале восьмидесятых поймал не того человека, и начинает поиски маньяка заново. Сюжет и визуальный стиль фильма отсылают к картинам Дэвида Финчера и Пон Джун-хо, а действие постоянно переключается между разными временными линиями. Прекрасные роли Евгения Ткачука, Даниила Спиваковского и Ольги Лапшиной.

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