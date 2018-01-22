Как Джим Джармуш превращает любимую музыку в кино

В этом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует саундтреки к фильмам Джима Джармуша (от «Более странно, чем в раю» и «Мертвеца» до «Пса-призрака», «Кофе и сигарет» и «Выживут только любовники») и рассказывает, как его кинематограф строится по законам музыкального произведения.

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