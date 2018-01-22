Как Джим Джармуш превращает любимую музыку в кино

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Шум и яркость

ПодкастКак Джим Джармуш превращает любимую музыку в кино

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Как занятия Джима Джармуша панк-роком повлияли на его фильмы? Почему саундтреки к его кино часто импровизированные? Как в фильмах режиссера сочетаются фри-джаз, Элвис Пресли, Нил Янг, Том Уэйтс, хип-хоп и классическая музыка? И почему он предпочитает выбирать в качестве соратников не самых известных музыкантов?

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и в других сервисах.

В этом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует саундтреки к фильмам Джима Джармуша (от «Более странно, чем в раю» и «Мертвеца» до «Пса-призрака»«Кофе и сигарет» и «Выживут только любовники») и рассказывает, как его кинематограф строится по законам музыкального произведения.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Треки, которые звучат в этом эпизоде

Автор: Лев Ганкин

Фото: Gotham / Getty Images

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В главных ролях:Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Евгений Стычкин, Павел Майков, Виктория Агалакова, Елизавета Шакира
Режиссер:Сергей Трофимов, Евгений Стычкин
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