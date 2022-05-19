Чего боялись в СССР? Обсуждаем третью серию «Нулевого пациента»

В этом подкасте редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и кинокритик Ксения Реутова обсуждают сериал «Нулевой пациент». Они делятся впечатлениями от каждой серии, а еще зовут экспертов и создателей, которые рассказывают про исторический контекст и съемки сериала.

В этом выпуске мы говорим про третий эпизод. Как авторы сериала критикуют конспирологическое мышление, присущее представителям силовых структур? В чем проблема с женскими героинями «Нулевого пациента»? Почему сюжет не следует постоянно за расследованием причин вспышки ВИЧ и показывает личные драмы героев? И когда наконец встретятся два главных героя — Кирсан Аюшев и Дмитрий Гончаров?

О том, какие в СССР существовали легенды про ВИЧ, почему выдуманные страхи распространяются в городской среде и к чему может привести вера в конспирологические теории, рассказывает Анна Кирзюк, антрополог и соавтор книги «Опасные советские вещи» (ее, кстати, можно послушать на Яндекс Музыке по подписке Плюс вот по этой ссылке).