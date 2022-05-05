Как жилось в перестройку? Обсуждаем вторую серию «Нулевого пациента». Гость: Тамара Эйдельман

В подкасте редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и кинокритик Ксения Реутова обсуждают сериал «Нулевой пациент». Они делятся впечатлениями от каждой серии, а еще зовут экспертов и создателей, которые рассказывают про исторический контекст и съемки сериала.

В этом выпуске мы говорим про второй эпизод. В чем «Нулевой пациент» следует традиции фильмов о советском прошлом? Как сериал балансирует между исторической драмой и медицинским детективом? Почему Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов) так резко реагирует на фильм «Маленькая Вера»? И как будут развиваться характеры героев?

Об историческом контексте сериала — перестройке, гласности, сухом законе и национальных движениях в позднем СССР — рассказывает Тамара Эйдельман, историк, педагог и автор канала «Уроки истории с Тамарой Эйдельман».