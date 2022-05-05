Как жилось в перестройку? Обсуждаем вторую серию «Нулевого пациента». Гость: Тамара Эйдельман

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ПодкастКак жилось в перестройку? Обсуждаем вторую серию «Нулевого пациента». Гость: Тамара Эйдельман

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В подкасте редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и кинокритик Ксения Реутова обсуждают сериал «Нулевой пациент». Они делятся впечатлениями от каждой серии, а еще зовут экспертов и создателей, которые рассказывают про исторический контекст и съемки сериала.

В этом выпуске мы говорим про второй эпизод. В чем «Нулевой пациент» следует традиции фильмов о советском прошлом? Как сериал балансирует между исторической драмой и медицинским детективом? Почему Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов) так резко реагирует на фильм «Маленькая Вера»? И как будут развиваться характеры героев?

Об историческом контексте сериала — перестройке, гласности, сухом законе и национальных движениях в позднем СССР — рассказывает Тамара Эйдельман, историк, педагог и автор канала «Уроки истории с Тамарой Эйдельман».

Игорь Гордин и Никита Ефремов
Анастасия Болдырева
Евгений Стычкин
Евгения Манджиева
Сейдулла Молдаханов
Аскар Ильясов

Вопросы, отзывы на подкаст, а также ваши теории и впечатления от сериала можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Ксения Реутова

Врач в Элисте сталкивается с первой вспышкой ВИЧ в СССР. Сериал про людей перед лицом неизвестности
В главных ролях:Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Евгений Стычкин, Павел Майков, Виктория Агалакова, Елизавета Шакира
Режиссер:Сергей Трофимов, Евгений Стычкин
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